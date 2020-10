American Airlines prévoit de faire voler des Boeing 737 MAX avant fin 2020

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - American Airlines prévoit de remettre en service ses Boeing 737 MAX pour des vols commerciaux d'ici la fin de l'année si l'administration fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis accorde une nouvelle autorisation de vol à cet appareil, a-t-elle annoncé dimanche.

La compagnie américaine compte effectuer une liaison quotidienne entre Miami et New York à l'aide du 737 MAX entre le 29 décembre et le 4 janvier, les réservations étant ouvertes à partir du 24 octobre.

"Nous restons en contact avec la FAA et Boeing sur le processus de certification et nous allons continuer à actualiser nos programmes en fonction du calendrier de certification de l'appareil", déclare American Airlines dans un communiqué.

Elle précise qu'elle préviendra les passagers qu'ils volent à bord d'un 737 MAX.

Cet appareil est interdit de vol à travers le monde depuis mars 2019 après avoir été impliqué dans deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts au total.

La FAA devrait délivrer une nouvelle autorisation d'exploitation en novembre à la suite des modifications apportées par Boeing à ce modèle.

(Ann Maria Shibu à Bangalore; version française Bertrand Boucey)