American Airlines est en discussion avec Airbus et Boeing pour une commande de monocouloirs

(Reuters) - American Airlines a dit mercredi être en discussion avec Airbus et Boeing pour une commande d'appareils. "Nous discutons avec Boeing et Airbus de nos besoins en avions à fuselage étroit pour la seconde moitié de cette décennie et au-delà", a déclaré American Airlines dans un communiqué. Airbus et Boeing n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire. Des sources industrielles ont déclaré à Reuters que les discussions n'en étaient qu'à leur début et qu'aucune décision n'était imminente. Cette future commande s'inscrit dans un contexte d'accroissement de la demande des compagnies aériennes, alors que le secteur des voyages connaît un fort rebond. American Airlines envisagerait de commander 100 avions, a rapporté Bloomberg news, citant des personnes au fait du dossier. La compagnie aérienne envisagerait de commander des Boeing 737 Max et des Airbus A321neo afin de renouveler sa flotte de monocouloirs 737-800, A319 et A320, a détaillé Bloomberg. (Reportage Nathan Gomes à Bangalore, Tim Hepher à Paris et Valerie Insinna, David Shepardson à Washington, version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)