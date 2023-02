Amélioration du climat des affaires en février en Allemagne

Amélioration du climat des affaires en février en Allemagne













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est amélioré en février par rapport à janvier, nouveau signe d'une résistance de la première économie d'Europe malgré la crise de l'énergie et une inflation élevée, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques Ifo. L'indice du climat des affaires est cependant ressorti légèrement en dessous des attentes, à 91,1, les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyant un chiffre de 91,2. Le chiffre du mois précédent a été révisé de 90,2 à 90,1. La composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a reculé, à 93,9, après 94,1 le mois dernier, tandis que celle mesurant l'évolution de leurs anticipations a progressé à 88,5 ce mois-ci après 86,4 en janvier. Le consensus était respectivement de 95,0 et 88,4. Concernant les prévisions du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne, Klaus Wohlrabe, économiste à l'Ifo, a déclaré que le pays n'échapperait pas à une récession cette année, mais que celle-ci serait modérée. Le PIB allemand s'est contracté de 0,2% au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents en données corrigées des variations saisonnières (CVS). (Reportage Miranda Murray et Rachel More; avec Klaus Lauer et Friederike Heine; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)