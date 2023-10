AMD prévoit un 4e trimestre inférieur aux attentes, le titre recule

par Chavi Mehta et Stephen Nellis (Reuters) - Advanced Micro Devices a dit mardi qu'il anticipait au quatrième trimestre un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs aux estimations de Wall Street, citant la faiblesse du marché du jeu vidéo et un repli de la demande de certaines industries utilisant ses puces programmables. Le titre du groupe basé à Santa Clara, en Californie, était en repli de plus de 4% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Cette annonce intervient alors qu'AMD a développé un semiconducteur dénommé MI300X avec pour ambition de rivaliser avec Nvidia sur le marché des puces utilisées par les centres de données d'intelligence artificielle (IA) afin de créer des technologies similaires à ChatGPT. Par le passé, le groupe avait dit aux investisseurs de s'attendre à ce que les ventes de ces puces atteignent 300 millions de dollars au dernier trimestre de 2024, une annonce perçue par certains analystes comme le signal que le MI300X ne serait pas prêt comme prévu en cette fin d'année. Si le marché du PC se relève, la demande pour les puces programmables, utilisées notamment par le secteur de la santé, l'automobile et les communications sans fil, a ralenti, pesant sur les prévisions d'AMD pour le trimestre en cours. Des analystes estiment aussi que les récentes mesures élargies de l'administration américaine sur les exportations de semiconducteurs vers la Chine vont contraindre AMD à demander des licences pour vendre à Pékin ses puces d'IA les plus sophistiquées, que le groupe prévoit de lancer en décembre. Par ailleurs, les coupes décidées par Meta Platforms, client clé d'AMD, dans ses dépenses en investissement, pourraient aussi peser sur le fabricant de semiconducteurs. Sur la période octobre-décembre, AMD anticipe un chiffre d'affaires d'environ 6,1 milliards de dollars, contre un consensus de 6,37 milliards selon des données LSEG. Le groupe prévoit une marge brute ajustée de 51,5%, légèrement inférieure à l'estimation moyenne des analystes, à 52,1%, selon des données LSEG. Au troisième trimestre, AMD a enregistré un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 4% à 5,8 milliards de dollars, contre un consensus de 5,7 milliards. Le bénéfice ajusté s'est établi à 70 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 68 cents selon des données LSEG. Le chiffre d'affaires de sa division de data center est restée quasi stable sur la période juillet-septembre, à 1,6 milliard de dollars, tandis que les ventes de la division clients, qui comprend le marché PC, ont progressé de 42% à 1,5 milliard de dollars. (Reportage Chavi Mehta à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean Terzian)