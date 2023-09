Amazonie: Le Brésil va lancer un centre de coopération policière internationale

par Ricardo Brito BRASILIA (Reuters) - Le Brésil se prépare à mettre en place d'ici la fin de l'année un centre de coopération policière internationale destiné à lutter contre les crimes environnementaux et le trafic de drogue en Amazonie, ont déclaré mercredi à Reuters des représentants de la police fédérale. Ce projet, pour lequel un accord a été trouvé le mois dernier lors du sommet sur l'Amazonie, réunira les forces de police des huit pays membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne (OTCA). Il s'agit de l'une des principales mesures voulues par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva pour protéger la forêt amazonienne, principal puits de carbone au monde, après quatre années de déforestation accrue durant le mandat de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Le coût du projet s'élève à environ 1,8 million de dollars, et le budget annuel du centre sera d'environ 1,4 million de dollars, a indiqué le chef de la direction de coopération internationale de la police fédérale brésilienne. Valdecy Urquiza a ajouté s'attendre à ce que l'implication de tous les pays de l'Amazonie permette d'enrayer les crimes environnementaux dans la région. Bolivie, Colombie, Equateur, Guyane, Pérou, Suriname et Venezuela auront des représentants au sein du centre, dont les opérations devraient débuter en décembre. Un appui pourrait être fourni aux autorités européennes et nord-américaines, a déclaré Valdecy Urquiza, alors que l'Europe et les Etats-Unis sont les principales destinations des produits et biens illicites venus d'Amazonie. Interpol et Europol font partie des organisations qui seront aussi invitées à rejoindre le centre de coopération, a fait savoir un représentant. (Reportage Ricardo Brito; version française Jean Terzian)