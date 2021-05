Amazon va racheter les studios de cinéma MGM pour $8,45 mds

Crédit photo © Reuters

par Jeffrey Dastin

(Reuters) - Amazon.com a annoncé mercredi le rachat des célèbres studios de cinéma américain Metro Goldwyn Mayer (MGM) pour 8,45 milliards de dollars (6,9 milliards d'euros), ce qui lui permet de mettre la main sur un épais catalogue de films et d'intensifier la concurrence avec ses rivaux Netflix et Disney+.

MGM, issu de la fusion en 1924 de trois studios, détient dans son catalogue les franchises James Bond et Rocky. Il a également produit des séries à succès comme "La Servante écarlate" ou "Vikings" et possède sa propre chaîne de télévision payante, Epix.

"La véritable valeur financière derrière cette transaction est le trésor (de propriété intellectuelle) du catalogue que nous prévoyons de réimaginer et de développer avec l'équipe talentueuse de MGM", a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et Amazon Studios.

Le service Prime Video d'Amazon est en concurrence directe avec une longue liste de plateformes de vidéos à la demande: Netflix, Disney+ de Walt Disney, HBO Max et Apple TV+ d'Apple.

Les entreprises du divertissement accélèrent leurs investissements et poursuivent leur expansion à l'international afin de profiter de la demande pour ce type de services, en forte croissance avec la pandémie de COVID-19.

Elles cherchent à élargir leurs catalogues de programmes, qui vont des émissions de télévision aux grands classiques d'Hollywood.

Le groupe américain de télécommunications AT&T, qui possède entre autres HBO et les studios de cinéma Warner Bros, a ainsi annoncé la semaine dernière avoir conclu un accord avec l'opérateur de réseaux câblés et de services en ligne Discovery sur le rapprochement de leurs activités de médias, l'un des plus ambitieux à ce jour dans le domaine du streaming.

Cette acquisition est la deuxième plus importante d'Amazon après le rachat en 2017 de la chaîne de supermarchés Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars.

La somme que va débourser Netflix correspond à 37 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) estimé en 2021, soit le triple de la valeur d'entreprise rapportée à l'Ebitda que l'accord de AT&T-Discovery représente, d'après Reuters Breakingviews.

L'opération devrait accélérer la mutation commerciale du groupe Amazon initiée par son directeur général, Jeff Bezos.

"Quand nous gagnons un Golden Globe, cela nous aide à vendre plus de chaussures", avait-il déclaré en 2016 en faisant référence aux multiples activités du géant américain.

Cependant, dans de nombreux cas, le contenu de MGM est lié à des accords pluriannuels avec des réseaux de télévision, ont déclaré à Reuters deux anciens cadres d'Amazon.

Prime Video ne pourra pas diffuser par exemple l'émission de télé-réalité "The Voice", contractuellement entre les mains de la chaîne NBC.

Il pourrait être particulièrement compliqué pour Amazon de décliner la saga James Bond dont la famille Broccoli, productrice des films, à le contrôle, selon les sources.

James Bond, l'une des franchises les plus lucratives de l'histoire du cinéma, a rapporté près de 7 milliards de dollars au box-office mondial, d'après MGM.

(Jeffrey Dastin, avec Akanksha Rana; Version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)