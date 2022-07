Amazon propose des concessions pour mettre fin à l'enquête antitrust de l'Union européenne

BRUXELLES (Reuters) - Amazon a proposé de s'abstenir d'utiliser les données des vendeurs pour sa propre activité de vente au détail et d'accroître la visibilité des produits rivaux sur sa plate-forme, ont indiqué jeudi les autorités de régulation de l'Union européenne, une démarche visant à éviter une éventuelle amende et à clore une enquête pour non respect des règles de la concurrence.

La plus grande plate-forme de commerce en ligne du monde a également proposé de traiter les vendeurs sur un pied d'égalité lors du classement de leurs offres pour la "boîte d'achat" de son site internet, qui génère la majeure partie de ses ventes.

Les vendeurs seront également autorisés à choisir leur propre société de services logistiques et de livraison au lieu des services logistiques d'Amazon.

La Commission européenne a déclaré que les concurrents et les clients ont jusqu'au 9 septembre pour réagir à la proposition d'Amazon avant de décider d'accepter l'offre et de mettre fin à ses deux enquêtes.

Amazon, qui risque une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires mondial s'il est reconnu coupable d'avoir enfreint les règles de l'UE, a déclaré que, bien que la société ne soit pas d'accord avec plusieurs des conclusions de la Commission, elle s'est engagée de manière constructive avec l'organisme européen de surveillance de la concurrence.

En 2020, la Commission européenne a accusé Amazon d'utiliser sa taille, sa puissance et ses données pour promouvoir ses propres produits et obtenir un avantage déloyal sur les marchands rivaux qui vendent sur sa plate-forme en ligne.

(Reportage Foo Yun Chee ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)