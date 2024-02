Amazon porté par le "cloud"

par Akash Sriram et Greg Bensinger 1er février (Reuters) - Amazon a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, porté par la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") et par les ventes en ligne durant la période primordiale des fêtes de fin d'année. Le titre du groupe prenait 5% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Amazon a dit s'attendre pour le trimestre actuel à un chiffre d'affaires compris entre 138 milliards et 143,5 milliards de dollars. Les analystes anticipaient en moyenne un montant de 142,13 milliards, selon des données LSEG. Sur la période octobre-décembre, la division Amazon Web Services (AWS), principal fournisseur mondial de services "cloud", a enregistré un chiffre d'affaires de 24,2 milliards de dollars, répondant aux attentes de Wall Street (24,26 milliards). Le directeur général Andy Jassy a salué les efforts en direction des consommateurs et les ajouts de fonctionnalités, citant l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) générative dans de nombreux services. Ces nouvelles fonctionnalités "commencent à se refléter dans nos résultats globaux", a-t-il dit dans un communiqué. Amazon a progressé de 6% en bourse depuis le début de l'année, et de 41% au cours des douze mois écoulés. Plus tôt dans la semaine, Microsoft et Alphabet ont fait état d'une hausse importante des chiffres d'affaires de leurs activités "cloud" au quatrième trimestre, battant les attentes de Wall Street. Mais les coûts élevés et croissants du développement de l'IA ont irrité des investisseurs désireux de constater un bond des ventes liées à cette nouvelle technologie, avec pour effet de peser sur les titres des géants du secteur. Le chiffre d'affaires d'Amazon au quatrième trimestre a progressé de 14% à 170 milliards de dollars, contre un consensus de 166,21 milliards selon des données LSEG. Son bénéfice ajusté s'est établi à 1 dollar par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 80 cents. (Reportage Akash Sriram à Bangalore et Greg Bensinger à San Francisco; version française Jean Terzian)