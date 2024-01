Amazon n'a pas apporté de réponses aux préoccupations de l'UE sur le rachat d'iRobot

BRUXELLES (Reuters) - Amazon n'a pas apporté de réponses aux objections du gendarme européen de la concurrence sur son projet d'acquisition d'iRobot, le fabricant de robots aspirateurs, pour 1,4 milliard de dollars (1,28 milliard d'euros), selon le site internet de la Commission européenne. Le géant américain du commerce en ligne avait jusqu'à mercredi pour avancer des propositions. Jeudi, le site actualisé de la Commission européenne ne faisait apparaître aucune information en ce sens. En novembre dernier, les services antitrust de la Commission européenne avaient adressé un avertissement au groupe, estimant que l'opération pourrait porter atteinte à la concurrence sur le marché des aspirateurs "intelligents", et avaient demandé des garanties. Amazon espérait alors malgré tout en un feu vert de la Commission européenne, plusieurs sources ayant déclaré à Reuters que les avocats de l'exécutif européen étaient en désaccord avec ses objections. Ces derniers avaient toutefois révisé leur position par la suite, assombrissant les perspectives d'un accord. L'Union européenne a jusqu'au 14 février pour donner son feu vert ou mettre son veto à cette opération. (Reportage Foo Yun Chee, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)