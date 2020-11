Amazon lance une pharmacie en ligne aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

par Jeffrey Dastin

SAN FRANCISCO/NEW YORK (Reuters) - Amazon.com Inc a lancé mardi une pharmacie en ligne pour la livraison de médicaments sur ordonnance aux États-Unis, intensifiant ainsi la concurrence avec les distributeurs de médicaments tels que Walgreens, CVS et Walmart.

Baptisé Amazon Pharmacy, ce nouveau service permet aux clients de comparer les prix lorsqu'ils achètent des médicaments sur le site internet ou l'application mobile. Les clients peuvent choisir au moment du paiement entre le tiers-payant et une option sans assurance, et bénéficier de réductions pour les membres de son club de fidélité Prime.

Au cours des deux dernières années, Amazon s'est efforcé d'obtenir davantage de licences pour l'expédition de médicaments sur ordonnance sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis, ce qui avait constitué dans le passé un obstacle à son expansion dans la chaîne d'approvisionnement en médicaments, selon les analystes de Jefferies Equity Research.

Amazon fait face sur ce nouveau créneau à une concurrence acharnée de la part de Walgreens Boots Alliance Inc, CVS Health Corp, Walmart Inc, Rite Aid Corp , Kroger Co et d'autres.

Selon une étude de marché réalisée par J.D. Power, le recours à la commande de médicaments en ligne est encore limitée, mais la pandémie pourrait accélérer son développement.

(Jeffrey Dastin, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)