Amazon et iRobot renoncent à leur fusion face à l'opposition de l'UE

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Amazon et le fabricant d'aspirateurs autonomes iRobot ont annoncé lundi renoncer à leur projet de fusion face à l'opposition du gendarme européen de la concurrence. iRobot a annoncé un important plan de restructuration visant à réduire ses coûts et a dit prévoir la suppression d'environ 31% de ses effectifs, soit 350 emplois. La société a également annoncé que Colin Angle avait démissionné de son poste de directeur général. Amazon estime ainsi que son projet d'acquisition d'iRobot, d'un montant de 1,4 milliard de dollars (1,3 milliards d'euros), n'a aucune chance d'être approuvé par la Commission européenne. Le titre iRobot cédait 14,30% à l'ouverture de Wall Street tandis qu'Amazon prenait 0,11% au même moment. Plusieurs sources avaient déclaré à Reuters début janvier que l'opération serait bloquée par le gendarme de la Commission européenne, inquiet de la potentielle capacité d'Amazon à écraser les rivaux d'iRobot sur son site de vente en ligne, en particulier en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Amazon avait annoncé l'accord en août 2022. Le plus grand distributeur en ligne du monde, propriétaire d'Alexa, cherchait à élargir sa gamme d'appareils domestiques intelligents et à étendre son offre en soins de santé virtuels. "Nous sommes déçus que l'acquisition d'iRobot par Amazon n'ait pas pu se faire", a déclaré David Zapolsky, avocat principal d'Amazon. "Nous croyons en l'avenir de la robotique domestique et avons toujours été fans des produits d'iRobot", a-t-il ajouté dans un communiqué. (Reportage David Shepardson; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)