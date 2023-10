Amazon dit s'attendre à une fin d'année réussie, du mieux pour son "cloud"...

26 octobre (Reuters) - Amazon a dit jeudi s'attendre à un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre, avec une campagne réussie pour des journées spéciales de promotions, des livraisons plus rapides et une amélioration de l'horizon pour sa division d'informatique dématérialisée ("cloud"). Le titre du groupe prenait 3% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Face à un éventail de défis pour ses opérations, Amazon s'évertue de consolider sa place de principal fournisseur mondial de services "cloud" et de géant du commerce en ligne. Dans la concurrence féroce qui l'oppose à Google et Microsoft, le groupe a scellé un accord pour investir 4 milliards de dollars dans Anthropic, vantant une plateforme d'intelligence artificielle (IA) attirant des milliers d'utilisateurs. La division Amazon Web Services (AWS), traditionnellement une source majeure de revenus, a vu sa croissance ralentir au cours des récents trimestres, notamment du fait des investissements massifs liés à l'IA. S'agissant de la vente au détail, Amazon a procédé à une réorganisation de son réseau de livraison afin de rapprocher produits et clients, lui permettant de répondre aux commandes plus rapidement et avec un coût moins élevé. Mais des défis demeurent, alors que le régulateur américain de la concurrence a engagé le mois dernier des poursuites contre Amazon en l'accusant de gonfler les prix et d'user de sa position dominante dans le commerce en ligne au détriment de ses rivaux. Le groupe rejette ces accusations. En parallèle, les budgets des foyers sont restés serrés, tandis que les clients "cloud" étudient leurs dépenses de près, depuis des mois, dans un contexte de taux d'intérêt élevés. Amazon a fait état jeudi d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 143,1 milliards de dollars, contre un consensus de 141,41 milliards de dollars selon des données LSEG. La division AWS a enregistré sur la période juillet-septembre un chiffre d'affaires de 23,1 milliards de dollars, conforme aux attentes des analystes qui ressortaient en moyenne à 23,09 milliards de dollars. Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré dans un communiqué que "la croissance d'AWS a continué de se stabiliser". Amazon a souligné la réussite de son "Prime Day", journée estivale de promotions, et celle d'une autre opération organisée ce mois-ci, en amont des fêtes de fin d'année. Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit un chiffre d'affaires situé dans la fourchette 160 milliards-167 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à un montant de 166,62 milliards de dollars, selon des données LSEG. Le bénéfice net sur la période juillet-septembre s'est établi à 9,9 milliards de dollars, contre 2,87 milliards un an plus tôt, alors qu'Amazon a continué de resserrer ses effectifs après un plan de licenciement massif. (Reportage Akash Sriram à Bangalore; version française Jean Terzian)