Amazon déploie en Allemagne ses camionnettes électriques produites par Rivian

Amazon déploie en Allemagne ses camionnettes électriques produites par Rivian













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Amazon a annoncé mardi qu'il allait déployer au cours des prochaines semaines en Allemagne ses premières camionnettes européennes, produites par le constructeur américain de voitures électriques Rivian, dans le cadre d'un projet destiné à basculer sa flotte de véhicules vers l'électrique. Le géant du commerce en ligne a indiqué que 300 camionnettes électriques allaient être mises en service dans les régions de Munich, Berlin et Düsseldorf, sur les quelque 100.000 véhicules que le groupe a commandé en 2019 à Rivian, dont il est le principal actionnaire. Il s'agit d'un modèle spécifiquement destiné au marché européen, moins large que les camionnettes utilisées aux Etats-Unis, afin de mieux s'adapter à la taille des rues des villes européennes. Amazon s'est engagé à investir plus d'un milliard d'euros pour électrifier sa flotte de véhicules en Europe, dont 400 millions d'euros pour l'Allemagne. Aux Etats-Unis, ses camionnettes électriques ont été mises en circulation l'an dernier, avec désormais plus de 3.000 véhicules en service dans plus de 500 villes et régions américaines. (Reportage Nick Carey; version française Jean Terzian)