Amazon.com va supprimer plusieurs centaines d'emplois chez Alexa

Amazon.com va supprimer plusieurs centaines d'emplois chez Alexa













Crédit photo © Reuters

par Greg Bensinger (Reuters) - Amazon.com a annoncé vendredi la suppression de plusieurs centaines d'emplois dans sa division Alexa, qui gère son outil d'assistant vocal, citant l'évolution de ses priorités commerciales et l'attention portée sur l'intelligence artificielle (IA) générative. "Nous réorientons certains de nos efforts pour mieux nous aligner sur nos priorités commerciales et sur ce que nous savons être le plus important pour les clients, notamment la maximisation de nos ressources et de nos efforts axés sur l'IA générative", a déclaré Daniel Rausch, vice-président d'Alexa et de Fire TV dans un courriel. "Ces changements nous amènent à abandonner certaines initiatives", ajoute-t-il. Une porte-parole a refusé de préciser combien d'emplois exactement allaient être supprimés. Au cours de l'année écoulée, Amazon a supprimé plus de 27.000 emplois dans le cadre d'une importante vague de licenciements qui a touché l'ensemble du secteur technologique aux États-Unis. (Reportage Greg Bensinger à San Francisco, Blandine Hénault pour la version française)