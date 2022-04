Amazon affiche une perte au T1, annonce des prévisions décevantes

28 avril (Reuters) - Amazon a fait état jeudi d'une perte sur la période janvier-mars et de prévisions trimestrielles décevantes alors que la hausse des prix du carburant rend les livraisons plus coûteuses et que la flambée de l'inflation incite les consommateurs à la prudence dans leurs dépenses.

Le titre du géant américain a chuté de 8% dans les échanges d'après-clôture, après avoir progressé de plus de 4% durant la séance du jour à Wall Street.

Alors qu'il avait profité du recours accru au commerce en ligne avec la pandémie de coronavirus, Amazon a vu ses perspectives s'assombrir, ses dépenses s'étant alourdies pour faire face aux perturbations liées à la crise sanitaire et offrir des conditions salariales avantageuses afin d'attirer des travailleurs sur fond de tensions sur le marché.

Pour compenser ces coûts supplémentaires, le groupe a revu à la hausse en début d'année le prix de son abonnement "Prime" aux Etats-Unis. Il a aussi commencé, jeudi, à prélever une surcharge de 5% auprès des commerçants qui utilisent ses entrepôts américains afin d'atténuer l'impact de l'inflation.

Ces mesures pourraient toutefois ne pas s'avérer suffisantes, au regard des prévisions communiquées par le géant du commerce en ligne.

Amazon dit s'attendre à une possible perte d'exploitation allant jusqu'à 1 milliard de dollars lors du trimestre actuel, sans écarter un possible bénéfice d'exploitation trimestriel pouvant atteindre 3 milliards de dollars. Sur la même période l'an dernier, il avait engrangé 7,7 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation.

Traditionnellement solide, la division d'informatique dématérialisée ("cloud"), Amazon Web Services (AWS), a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 37% pour s'établir à 18,4 milliards de dollars, battant légèrement le consensus.

Dans l'ensemble, Amazon anticipe des ventes nettes comprises entre 116 milliards de dollars et 121 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes s'attendaient à 125,48 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. (Reportage Tiyashi Datta à Bangalore; version française Jean Terzian)