Amazon accélère dans la course à l'IA !

SAN FRANCISCO, 25 septembre (Reuters) - Amazon.com a annoncé lundi qu'il investirait jusqu'à 4 milliards de dollars dans la startup très en vue Anthropic afin de concurrencer ses rivaux de plus en plus nombreux dans l'intelligence artificielle (IA). Dans le cadre de cet accord, les employés et les clients d'Amazon auront un accès anticipé à la technologie d'Anthropic, qu'ils pourront intégrer à leurs activités. La startup basée à San Francisco s'est également engagée à s'appuyer principalement sur les services d'informatique dématérialisée (cloud) d'Amazon, et formera notamment ses futurs modèles d'IA sur de grandes quantités de puces propriétaires qu'elle achètera à Amazon. Dans une interview commune, les directeurs de la division "cloud" d'Amazon et d'Anthropic ont déclaré que l'investissement immédiat s'élèverait à 1,25 milliard de dollars, avec la possibilité pour l'un ou l'autre groupe de débloquer 2,75 milliards de dollars supplémentaires de financement d'Amazon. Les dirigeants n'ont pas précisé la part qu'Amazon détiendra désormais dans Anthropic, ni la valorisation à jour de la startup, la dernière estimation la plaçant à plus de 4 milliards de dollars. Amazon a déclaré qu'il n'obtiendrait pas de siège au conseil d'administration et que sa participation équivalait à une position minoritaire. A travers cet investissement, Amazon cherche à répondre aux efforts de Microsoft et Alphabet, des rivaux plus petits mais qui ont commercialisé ou développé de puissantes IA cette année. L'accord montre également l'importance de la relation entre groupes de cloud et startups d'IA, qui bouleversent le secteur de l'informatique dématérialisée. Depuis 2019, Microsoft a investi des milliards de dollars dans son partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, donnant à ses clients un accès privilégié aux capacités de génération de texte et d'images du robot. Google a quant à lui investi en mai dans la levée de fonds de 450 millions de dollars d'Anthropic, dans le cadre d'une relation qui, selon la startup, va se poursuivre. Pour Amazon, l'accord conclu lundi pourrait se traduire par une hausse de la demande, notamment pour ses puces nécessaires au développement des IA. Anthropic a accepté de travailler au développement de technologies pour les puces Trainium et Inferentia d'Amazon. Adam Selipsky, PDG d'Amazon Web Services, a déclaré que cet accord "contribuera à l'amélioration des modèles d'Anthropic, de notre technologie de puces et de notre infrastructure d'IA". Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a déclaré que son entreprise "a obtenu l'argent d'une manière qui lui permet de donner la priorité à la sécurité" et "(lui) permet de continuer à développer (ses) modèles". TOUJOURS LIÉ À GOOGLE Anthropic, fondée par d'anciens cadres d'OpenAI dont Dario Amodei, développe de l'IA dite générative, capable de rédiger des contenus comme s'ils avaient été créés par un humain. Anthropic cherche à se distinguer en formant l'IA à adhérer à des valeurs morales. Dario Amodei a refusé de préciser si son dernier financement était compétitif. Anthropic poursuit l'accord annoncé avec Google en février, a indiqué la société qui utilise les puces personnalisées de Google et a prévu de rendre sa technologie disponible via Google Cloud et ailleurs. Cependant, avec l'accord conclu lundi, Anthropic donne un coup de pouce à Amazon Bedrock, un service qui a attiré des milliers d'utilisateurs pour commencer à créer des applications d'IA. Les clients d'Amazon bénéficieront rapidement des fonctionnalités d'Anthropic, telles que la possibilité de personnaliser leur IA. Selon Adam Selipsky, "les deux entreprises s'engagent à ce que, pendant de nombreuses années, les futures versions de Claude soient disponibles sur Amazon Bedrock, et c'est important". Claude 2 d'Anthropic est un modèle d'IA capable de répondre à des messages particulièrement volumineux, ce qui lui permet d'analyser de longs documents commerciaux ou juridiques. Dario Amodei a déclaré que l'accord "nous permet de travailler plus étroitement pour encourager l'utilisation de Claude par les entreprises", ce qui, selon lui, représente une grande partie de la demande pour Bedrock. LexisNexis, une société d'analyse de données, travaille avec Anthropic et Amazon pour rendre ses propres capacités de recherche juridique plus "intelligentes", a déclaré Dario Amodei. Parmi les autres clients figurent Bridgewater Associates et Lonely Planet. Anthropic n'a pas encore acquis la notoriété d'OpenAI, la startup à l'origine de ChatGPT, l'un des logiciels à la croissance la plus rapide de l'histoire. L'objectif d'Amazon est d'offrir à ses clients un large éventail de modèles d'IA afin de limiter l'intérêt à aller chercher d'autres services d'informatique démartérialisée. Interrogé sur la possibilité qu'Amazon investisse dans d'autres startups d'IA, Adam Selipsky a répondu : "Honnêtement, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve." (Reportage Jeffrey Dastin, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)