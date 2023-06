Amazon a "dupé" des millions de consommateurs pour qu'ils s'abonnent à Prime, selon la FTC

WASHINGTON (Reuters) - La Commission fédérale du commerce (FTC) des Etats-Unis a porté plainte mercredi contre Amazon.com, accusant la plate-forme d'avoir contraint des millions de consommateurs à s'abonner au service payant Amazon Prime sans leur consentement et d'avoir rendu le désabonnement difficile. La FTC, qui accuse "Amazon d'avoir sciemment dupé des millions de consommateurs pour qu'ils s'inscrivent à leur insu au service Amazon Prime", a précisé avoir porté plainte devant le tribunal de district de Seattle. La Commission réclame dans sa plainte une amende au civil, sans préciser de montant, contre Amazon et une injonction pour empêcher de futures violations. Amazon a utilisé "des conceptions d'interface utilisateur manipulatrices, coercitives ou trompeuses, connues sous le nom de "dark patterns" (pièges à utilisateurs-NDLR), pour inciter les consommateurs à s'inscrire à des abonnements Prime à renouvellement automatique", a ajouté la FTC. Amazon Prime fournit à ses abonnés la livraison rapide et gratuite de millions d'articles, diverses réductions et l'accès à des films, de la musique et des séries télévisées, ainsi que d'autres avantages. Aux Etats-Unis, les membres Prime paient généralement 139 dollars par an et sont à l'origine d'une grande partie du volume des ventes d'Amazon. Prime compte plus de 200 millions de membres dans le monde. La FTC enquête sur les procédures d'inscription et de désabonnement du programme Prime depuis mars 2021. "Amazon a piégé des personnes en les incitant à souscrire des abonnements renouvelables sans leur consentement, ce qui a non seulement frustré les utilisateurs mais leur a également coûté beaucoup d'argent", a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC. Les consommateurs qui ont tenté de se désabonner du programme Prime ont été confrontés à de nombreuses étapes pour y parvenir, est-il écrit dans la plainte. (Reportage David Shepardson ; version française Kate Entringer)