Alunissage réussi pour l'atterrisseur lunaire japonais

par Kantaro Komiya TOKYO (Reuters) - Le Japon est devenu la cinquième nation à réussir l'atterrissage d'un engin spatial sur la Lune, a annoncé l'agence spatiale japonaise (JAXA). La JAXA a indiqué que l'atterrisseur lunaire SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon) s'était posé sur la surface de la Lune vers 15h20 GMT et avait rétabli les communications avec la Terre. L'agence a toutefois précisé que les panneaux solaires de l'engin n'étaient pas en mesure de produire de l'électricité, estimant qu'il était possible qu'ils soient mal orientés. "SLIM ne fonctionne plus qu'avec sa batterie, et nous donnons la priorité au transfert de ses données vers la Terre", a déclaré Hitoshi Kuninaka, directeur du laboratoire spatial de la JAXA, lors d'une conférence de presse. Surnommé "Moon Sniper", SLIM a tenté d'alunir dans un rayon de 100 mètres par rapport à sa cible, là où la précision des procédures d'approche est habituellement de plusieurs kilomètres. "Selon les données, SLIM est certainement parvenu à se poser avec (un rayon de) précision de 100 mètres, a déclaré Hitoshi Kuninaka, ajoutant qu'il faudrait environ un mois pour le vérifier. Le Japon cherche à jouer un rôle plus important dans l'espace, notamment en s'associant aux Etats-Unis pour contrer la Chine sur ce terrain, et la JAXA espère envoyer l'un de ses astronautes vers la Lune dans le cadre du programme Artemis de la Nasa. L'Agence spatiale japonaise avait été contrainte au mois de mars de détruire en vol sa nouvelle fusée de portée moyenne H3, en raison d'un problème d'allumage de l'un des moteurs de l'appareil. Les missions spatiales japonaises, dont le lancement de SLIM, avaient été retardées en raison de l'incident. A ce jour, seules quatre nations ont réussi à faire atterrir un engin sur la Lune - l'ex-Union soviétique, les Etats-Unis, la Chine et l'Inde. (Reportage Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)