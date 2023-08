Altice France : L'Ebitda a baissé de 5,7% au T2

PARIS, 8 août (Reuters) - Altice France, maison-mère de SFR et contrôlé par le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, a fait état mardi d'un recul de 5,7% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) au deuxième trimestre. L'Ebitda est ressorti à 1,02 milliard d'euros sur les trois mois contre 1,08 milliard d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires sur la période a reculé de 2,6% à 2,77 milliards d'euros. (Rédigé par Mathieu Rosemain; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)