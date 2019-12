Altice Europe cède la moitié de son réseau fibre au Portugal

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Altice Europe a annoncé vendredi la vente de la moitié du capital de sa filiale portugaise Altice Portugal FTTH à un fonds de Morgan Stanley, franchissant une nouvelle étape sur la voie de son désendettement.

MEO, filiale du groupe de télécommunications et de médias, va céder 49,99% d'Altice Portugal FTTH à Morgan Stanley Infrastructure Partners sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,63 milliards d'euros, précise Altice Europe dans un communiqué.

L'accord prévoit un paiement de 1,565 milliard d'euros en 2020 puis des versements de 375 millions fin 2021 et de 375 millions en décembre 2026 soumis à certains objectifs de résultats.

Altice Portugal FTTH revendique la première place du marché portugais de la fibre optique avec quelque quatre millions de foyers connectés.

"Cette transaction fantastique (...) va accélérer le désendettement du groupe vers son objectif d'endettement. Elle ouvrira la voie à d'importantes opérations de refinancement en 2020 nous permettant d'accélérer notre programme de réduction des intérêts de la dette", a déclaré Patrick Drahi, cité dans le communiqué.

Le propriétaire de SFR en France, dont l'endettement net atteignait 30,1 milliards d'euros fin juin, s'est fixé pour objectif de ramener son ratio endettement net/Ebitda à 4,25 avant fin 2020.

Pour Credit Suisse, la cession annoncée vendredi place Altice Europe en bonne voie pour atteindre cet objectif "clé pour le marché".

En Bourse, l'action Altice gagne 6,19% à 5,66 euros à 11h10 alors que l'indice Stoxx européen des médias prend 2,07%.

Le titre, tombé l'an dernier à son plus bas niveau historique, a plus que triplé depuis le début de l'année, portant la capitalisation du groupe à plus de 7,5 milliards d'euros.

(Marc Angrand, édité par Gwénaëlle Barzic)