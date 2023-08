Altice : Drahi se dit "trahi" après l'enquête pour corruption au Portugal

par Mathieu Rosemain PARIS (Reuters) - Le fondateur d'Altice, Patrick Drahi, s'est dit "trahi" lundi lors d'un entretien téléphonique avec des investisseurs, commentant l'enquête ouverte au Portugal pour des faits présumés de corruption impliquant l'ancien numéro deux du groupe de télécoms, Armando Pereira. "C'est un choc et une grande déception pour moi", a déclaré le milliardaire franco-israélien. "Si les allégations sont vraies, je me sens trahi par un petit groupe d'individus." Patrick Drahi a affirmé sa confiance dans la gouvernance d'Altice et a ajouté qu'il souhaitait faire preuve d'une totale transparence à l'égard des créanciers de ses entreprises, dont la dette cumulée s'élève à environ 60 milliards de dollars (54,5 milliards d'euros). Il a en outre souligné que l'enquête judiciaire se limitait au Portugal et que quinze employés ont été suspendus dans le pays, en France et aux Etats-Unis. Le mois dernier, un tribunal portugais a assigné à résidence Armando Pereira pendant la durée de l'enquête, le cofondateur d'Altice étant impliqué dans un scandale de corruption au sein de la filiale locale du groupe, avait alors déclaré son avocat Manuel Magalhaes e Silva. Armando Pereira, bras droit historique de Patrick Drahi, a nié toute malversation et Altice a lancé une enquête interne. La police portugaise a déclaré que ses investigations portaient sur des soupçons de fraude dans la procédure de passation de marchés du groupe. Interrogé par des analystes sur le rôle et l'étendue de l'implication d'Armando Pereira au sein d'Altice, Patrick Drahi a déclaré que ce dernier, embauché en 2003, ne détenait plus aucune participation depuis 2005. C'est la première fois que Patrick Drahi, dont la parole publique est rare, s'exprimait sur cette affaire. "Il est très désagréable de voir le nom de corruption accolé à notre groupe", a déclaré l'homme d'affaires. "Nous avons agi immédiatement", a-t-il poursuivi, ajoutant que l'affaire n'aurait aucun impact sur la trésorerie ou les liquidités du groupe et que les prévisions pour 2023 restaient inchangées. Les résultats du deuxième trimestre d'Altice International publiés ce lundi ont montré une croissance du chiffre d'affaires, du bénéfice d'exploitation et du flux de trésorerie. Altice International, propriétaire de l'entreprise de télécommunications PT Portugal, est détenue par la holding de Patrick Drahi, Next. Les deux autres entités sont Altice USA et Altice France, qui possède notamment le deuxième opérateur français SFR et la chaîne d'information BFMTV. (Reportage de Mathieu Rosemain, rédigé par Ingrid Melander, version française Zhifan Liu et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Tangi Salaün)