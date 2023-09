Altice charge des banques de passer en revue ses actifs en Europe

Altice charge des banques de passer en revue ses actifs en Europe













Crédit photo © Reuters

par Mathieu Rosemain PARIS (Reuters) - Altice, le groupe de médias et de télécoms de Patrick Drahi, a mandaté au moins quatre banques d'affaires pour effectuer une revue de ses actifs en Europe afin de procéder à d'éventuelles cessions pour réduire sa dette, a-t-on appris jeudi d'une source proche du dossier. Cet examen confié notamment à Lazard, BNP Paribas, Morgan Stanley et Goldman Sachs inclut certains des principaux actifs du groupe en Europe, y compris SFR, deuxième opérateur télécoms en France, a dit la source. Les filiales d'Altice au Portugal et en République dominicaine, ainsi que la société publicitaire Teads, sont aussi concernées, a ajouté cette source en ayant requis l'anonymat. Altice, Morgan Stanley et BNP Paribas ont refusé de s'exprimer sur le sujet. Des porte-parole de Lazard et Goldman Sachs n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. Patrick Drahi s'est engagé le mois dernier à réduire la dette d'Altice France, l'une des trois entités de son empire dans les médias et les télécoms, en levant trois milliards d'euros (3,2 milliards de dollars) "d'une manière ou d'une autre". La dette totale du groupe s'élève à 60 milliards de dollars. Ce besoin urgent de fonds via d'éventuelles cessions intervient alors qu'Altice a été fragilisé cet été par l'arrestation au Portugal pour des soupçons de corruption du principal collaborateur de Patrick Drahi, Armando Pereira, qui risque d'ébranler la confiance des investisseurs dans la solidité financière du groupe. Armando Pereira rejette toutes les accusations à son encontre. Patrick Drahi a déclaré en août aux investisseurs qu'il s'était senti "choqué" et "trahi" à la suite de l'enquête ouverte au Portugal, qui a entraîné la suspension de 15 employés dans ce pays, en France et aux Etats-Unis mais aussi des contrats avec plusieurs dizaines de fournisseurs. L'homme d'affaires serait déjà près d'un accord avec le fonds d'infrastructures de Morgan Stanley pour lui vendre tout ou partie de ses 92 data centers en France, valorisés un milliard d'euros, a rapporté mercredi le quotidien Les Echos. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)