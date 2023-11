Altice cède une participation de 70% dans ses centres de données en France à Morgan Stanley

PARIS (Reuters) - Altice, le groupe de médias et de télécoms dirigé par Patrick Drahi, a annoncé mardi la cession d'une participation de 70% dans son activité de centres de données (data centers) en France à Morgan Stanley Infrastructure Partners. Ces activités seront regroupées au sein d'une nouvelle entitée, baptisée UltraEdge, dont la valeur d'entreprise ressort à 764 millions d'euros, indique Altice dans un communiqué. UltraEdge comprend 257 centres de données et des espaces de bureaux actuellement exploités par SFR dans toute la France. L'infrastructure et les équipements passifs des centres de données seront transférés à UltraEdge, les serveurs et les équipements actifs resteront chez SFR, précise Altice. Le groupe annonce également que SFR conclura avec UltraEdge un contrat de construction qui devrait générer environ 175 millions d'euros de recettes supplémentaires pour l'opérateur téléphonique au cours des sept prochaines années. L'accord, soumis à l'obtention des autorisations liées à ce type de transactions, devrait être conclu au premier semestre 2024. Altice a mandaté en septembre plusieurs banques d'affaires pour effectuer une revue de ses actifs en Europe afin de procéder à d'éventuelles cessions pour réduire sa dette, qui s'élevait alors 60 milliards de dollars. Le groupe a été fragilisé cet été par l'arrestation au Portugal pour des soupçons de corruption du principal collaborateur de Patrick Drahi, Armando Pereira. Patrick Drahi s'est alors engagé en août à réduire la dette d'Altice France, l'une des trois entités de son empire dans les médias et les télécoms, en levant trois milliards d'euros "d'une manière ou d'une autre". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)