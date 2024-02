Alten : Les coûts des acquisitions pèsent sur le résultat opérationnel annuel

Alten : Les coûts des acquisitions pèsent sur le résultat opérationnel annuel













22 février (Reuters) - Alten a fait état jeudi d'une baisse de son résultat opérationnel, le groupe français d'ingénierie ayant dû encaisser des coûts liés à des paiements en actions et à des opérations de restructuration. La société a enregistré un résultat opérationnel à 382,8 millions d'euros pour l'exercice 2023, contre 419,6 millions d'euros il y a un an. Alten a précisé que ce résultat prend en compte une charge de 32,3 millions d'euros liée à des paiements en actions, ainsi que 30,6 millions d'euros de coûts non récurrents, dont 9,1 millions d'euros de coûts de restructuration. "En 2023, l'intégration de sociétés moins rentables, un taux d'activité satisfaisant mais inférieur à celui de 2022, exceptionnellement élevé ; une hausse des dépenses de structuration ainsi qu'un calendrier défavorable expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à celle de 2022", a indiqué le groupe dans un communiqué. Alten a annoncé avoir réalisé cinq acquisitions en 2023, aux États-Unis, en Pologne, en Inde, en Allemagne, au Japon et en Espagne. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)