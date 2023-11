Alstom va sortir de l'entreprise russe TMH d'ici la fin de l'année, selon Interfax

Alstom va sortir de l'entreprise russe TMH d'ici la fin de l'année, selon Interfax













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Alstom est prêt à revendre sa participation de 20% dans Transmashholding (TMH) au fabricant russe de wagons d'ici la fin de l'année, a fait savoir vendredi l'agence de presse Interfax, citant le directeur de TMH, Cyrille Lipa. En mars 2022, Alstom avait annoncé la suspension de toute livraison et tout investissement futur vers la Russie, en réponse à l'invasion décidée par Moscou de l'Ukraine. Deux mois plus tard, le groupe ferroviaire déclarait avoir comptabilisé une dépréciation de 441 millions d'euros sur TMH. Interrogé sur le calendrier de cession de la participation d'Alstom dans TMH, Cyrille Lipa a répondu "d'ici la fin de l'année", sans vouloir apporter plus de précisions. Alstom n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. L'entreprise française, qui détient une participation dans TMH à titre d'investissement, a déclaré qu'il n'existait aucun lien commercial ou opérationnel important entre elle et TMH. (Reportage Reuters, Gleb Stolyarov, rédigé par Alexander Marrow ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)