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Alstom va livrer jusqu'à 40 trains électriques en Roumanie

Alstom va livrer jusqu'à 40 trains électriques en Roumanie

25 mars (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM VA LIVRER JUSQU'À 40 TRAINS ÉLECTRIQUES INTERRÉGIONAUX CORADIA STREAM EN ROUMANIE AVEC LES SERVICES DE MAINTENANCE ASSOCIÉS

* L'ACTUEL CONTRAT POUR LES 20 PREMIERS TRAINS ET LES SERVICES DE MAINTENANCE ASSOCIÉS PENDANT 15 ANS S'ÉLÈVE À UN MONTANT TOTAL DE 270 MILLIONS D'EUROS

* CE CONTRAT POURRA ÊTRE PROLONGÉ SI LE BÉNÉFICIAIRE ÉMET UNE COMMANDE OFFICIELLE DE 20 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES

* LE MONTANT TOTAL ESTIMÉ DU PROJET POURRAIT DONC DÉPASSER 750 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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