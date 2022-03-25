Alstom va livrer jusqu'à 40 trains électriques en Roumanie
25 mars (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM VA LIVRER JUSQU'À 40 TRAINS ÉLECTRIQUES INTERRÉGIONAUX CORADIA STREAM EN ROUMANIE AVEC LES SERVICES DE MAINTENANCE ASSOCIÉS
* L'ACTUEL CONTRAT POUR LES 20 PREMIERS TRAINS ET LES SERVICES DE MAINTENANCE ASSOCIÉS PENDANT 15 ANS S'ÉLÈVE À UN MONTANT TOTAL DE 270 MILLIONS D'EUROS
* CE CONTRAT POURRA ÊTRE PROLONGÉ SI LE BÉNÉFICIAIRE ÉMET UNE COMMANDE OFFICIELLE DE 20 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES
* LE MONTANT TOTAL ESTIMÉ DU PROJET POURRAIT DONC DÉPASSER 750 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)
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