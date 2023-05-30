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Alstom : Un consortium français va lancer des minibus électriques automatisés à Châteauroux en 2026

Alstom : Un consortium français va lancer des minibus électriques automatisés à Châteauroux en 2026

30 mai (Reuters) - Alstom SA:

* UN CONSORTIUM FRANÇAIS VA DÉPLOYER DES MINIBUS ENTIÈREMENT AUTONOMES EN CENTRE-VILLE DE CHÂTEAUROUX

* CE CONSORTIUM EST COMPOSÉ D'ALSTOM, EASYMILE, EQUANS, KEOLIS, RENAULT GROUP ET STATINF

* CE CONSORTIUM PRÉPARE LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF AUTOMATISÉ DE NIVEAU 4 ET DÉCARBONÉ

* UNE FLOTTE DE MINIBUS ÉLECTRIQUES AUTOMATISÉS DE 6 MÈTRES INTÉGRERA LE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE EN 2026

* CE PROJET A REÇU LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES AINSI QUE DE BPIFRANCE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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