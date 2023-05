Alstom : Un consortium français va lancer des minibus électriques automatisés à Châteauroux en 2026

30 mai (Reuters) - Alstom SA: * UN CONSORTIUM FRANÇAIS VA DÉPLOYER DES MINIBUS ENTIÈREMENT AUTONOMES EN CENTRE-VILLE DE CHÂTEAUROUX * CE CONSORTIUM EST COMPOSÉ D'ALSTOM, EASYMILE, EQUANS, KEOLIS, RENAULT GROUP ET STATINF * CE CONSORTIUM PRÉPARE LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF AUTOMATISÉ DE NIVEAU 4 ET DÉCARBONÉ * UNE FLOTTE DE MINIBUS ÉLECTRIQUES AUTOMATISÉS DE 6 MÈTRES INTÉGRERA LE RÉSEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE EN 2026 * CE PROJET A REÇU LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES AINSI QUE DE BPIFRANCE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)