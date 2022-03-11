Alstom signe un contrat de 41 millions d'euros en Grèce
11 mars (Reuters) - ALSTOM:
* VA FOURNIR DES SOLUTIONS DE SIGNALISATION NUMÉRIQUE POUR LA LIGNE THESSALONIKI-IDOMENI EN GRÈCE
* A SIGNÉ, DANS LE CADRE D'UNE JOINT-VENTURE AVEC AVAX, UN CONTRAT DE 41 MILLIONS D'EUROS AVEC ERGOSE
* UNE LIGNE UNIQUE DE 70 KM SERA MISE À NIVEAU AVEC DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE CONTRÔLE DU TRAFIC AFIN D'ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE MARCHANDISES
* LA LIGNE MODERNISÉE PERMETTRA AUX TRAINS DE PASSAGERS DE CIRCULER À UNE VITESSE MAXIMALE DE 160 KM/H
* LA DURÉE DU PROJET EST DE TROIS ANS POUR L'EXÉCUTION ET DE TROIS AUTRES ANNÉES POUR LA GARANTIE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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