Alstom signe un contrat de 200 ME avec l'aéroport international de Dallas-Fort Worth

13 avril (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM SIGNE UN CONTRAT DE 10 ANS AVEC L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE DALLAS-FORT WORTH POUR DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE

* LE CONTRAT S'ÉLÈVE À PLUS DE 200 MILLIONS D'EUROS

* ALSTOM FOURNIRA DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE POUR LE SYSTÈME DE NAVETTES AUTOMATIQUES (APM) SKYLINK DE L'AÉROPORT PENDANT LES 10 PROCHAINES ANNÉES

* ALSTOM SE CHARGERA DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE DES 64 VOITURES INNOVIA APM 200, DES SOUS-SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS ASSOCIÉS

* ALSTOM ASSURERA ÉGALEMENT LA MAINTENANCE DU RAIL DE GUIDAGE DOUBLE SURÉLEVÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)