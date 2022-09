Alstom signe un accord pour développer des trains à hydrogène en Arabie Saoudite

21 septembre (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM COLLABORE AVEC SAUDI RAILWAY COMPANY

* ALSTOM ET LA SAUDI RAILWAY COMPANY ONT SIGNÉ UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE TRAINS À HYDROGÈNE ADAPTÉES À L'ARABIE SAOUDITE

* OBJECTIF: EXPLORER LES POSSIBILITÉS D'AVENIR DE LA MOBILITÉ DURABLE EN ARABIE SAOUDITE

* OBJECTIF: TRAVAILLER À L'ÉLABORATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS LIÉES À L'INFRASTRUCTURE ET AUX CAPACITÉS FERROVIAIRES