Alstom nomme un nouveau président et annonce la suppression de 1.500 postes

15 novembre (Reuters) - Alstom a annoncé mercredi avoir lancé un programme de cession d'actifs et envisager une augmentation de capital, dans le cadre d'une série d'efforts visant à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant sa dette. Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également indiqué qu'Henri Poupart-Lafarge quittera son poste de président du conseil d'administration tout en conservant sa fonction de directeur général. Le conseil d'administration d'Alstom proposera de nommer Philippe Petitcolin, ancien directeur général de Safran, au poste de président. La direction d'Alstom est sous pression depuis que le groupe a fortement dégradé sa prévision annuelle de FCF en octobre. "Le cash-flow libre négatif d'Alstom durant ce premier semestre constitue un appel clair au changement. Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible", a déclaré Henri Poupart-Lafarge dans un communiqué. L'entreprise a annoncé un plan visant à réduire son endettement et à sécuriser ses objectifs à moyen terme, annonçant notamment son intention de supprimer environ 1.500 postes. Alstom proposera de ne pas verser de dividende pour l'exercice fiscal en cours. (Reportage Olivier Sorgho, version française Augustin Turpin)