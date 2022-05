Alstom: Le bénéfice annuel dépasse les estimations, flux de trésorerie toujours dans le rouge

(Reuters) - Le bénéfice d'exploitation d'Alstom pour l'ensemble de l'année a dépassé les attentes du marché mercredi, tiré par sa croissance en Europe, alors que le fabricant français de trains a mis en avant un carnet de commandes record.

Alstom a affiché un résultat d'exploitation ajusté de 767 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars, supérieur à l'estimation moyenne de 757 millions d'euros d'analystes dans un consensus établi par la société.

Son carnet de commandes s'élevait à 81 milliards d'euros à la fin de l'exercice.

"Nos résultats annuels sont totalement en ligne avec nos objectifs, tant en termes de performance financière qu’opérationnelle", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, président du conseil d’administration et directeur général, dans un communiqué.

Bien que la forte croissance en Europe a alimenté la progression du bénéfice d'Alstom, le groupe a hérité des coûts d'intégration de projets difficiles après avoir acheté l'année dernière l'activité ferroviaire du Canadien Bombardier, ce qui a maintenu son flux de trésorerie dans le rouge.

L'entreprise française, qui fabrique des trains et des systèmes de signalisation pour les réseaux ferroviaires urbains et régionaux, a vu son flux de trésorerie disponible négatif s'accroître à 992 millions d'euros à la fin du mois de mars.

Alstom a également déclaré confirmer ses synergies, qui devraient générer 400 millions d'euros en 2024-2025 et entre 475 millions et 500 millions d'euros par an à partir de 2025-2026.

(Reportage Juliette Portala à Gdansk, version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)