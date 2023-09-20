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Alstom et des partenaires ont signé une lettre d'intention sur le futur système de communication mobile ferroviaire en Pologne

Alstom et des partenaires ont signé une lettre d'intention sur le futur système de communication mobile ferroviaire en Pologne

20 septembre (Reuters) - Alstom SA:

* ALSTOM, ERICSSON, NETWORKS ! ET L'INSTITUT FERROVIAIRE POLONAIS ONT SIGNÉ UNE LETTRE D'INTENTION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE ET L'ESSAI DU FUTUR SYSTÈME DE COMMUNICATION MOBILE FERROVIAIRE (FRMCS) EN POLOGNE

* LES SIGNATAIRES DE LA LETTRE D'INTENTION S'ENGAGERONT DANS DES PROJETS COMMUNS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT, VÉRIFIERONT LES EXIGENCES ET LES SOLUTIONS DANS DES CONDITIONS FERROVIAIRES RÉELLES

* ALSTOM FOURNIRA UN SOUS-SYSTÈME DE CONTRÔLE MODERNE POUR LES VÉHICULES Texte original: shorturl.at/kluGH Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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