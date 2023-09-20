Alstom et des partenaires ont signé une lettre d'intention sur le futur système de communication mobile ferroviaire en Pologne
20 septembre (Reuters) - Alstom SA:
* ALSTOM, ERICSSON, NETWORKS ! ET L'INSTITUT FERROVIAIRE POLONAIS ONT SIGNÉ UNE LETTRE D'INTENTION CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE ET L'ESSAI DU FUTUR SYSTÈME DE COMMUNICATION MOBILE FERROVIAIRE (FRMCS) EN POLOGNE
* LES SIGNATAIRES DE LA LETTRE D'INTENTION S'ENGAGERONT DANS DES PROJETS COMMUNS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT, VÉRIFIERONT LES EXIGENCES ET LES SOLUTIONS DANS DES CONDITIONS FERROVIAIRES RÉELLES
* ALSTOM FOURNIRA UN SOUS-SYSTÈME DE CONTRÔLE MODERNE POUR LES VÉHICULES Texte original: shorturl.at/kluGH Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)