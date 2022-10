Alstom et Cesce signent un accord pour promouvoir les exportations durables

11 octobre (Reuters) - ALSTOM SA:

* CESCE ET ALSTOM SIGNENT UN ACCORD STRATÉGIQUE POUR PROMOUVOIR LES EXPORTATIONS VERTES

* CESCE SOUTENIRA LES ACTIVITÉS D'EXPORTATION DU GROUPE ALSTOM AXÉES SUR DES PROJETS VERTS AVEC UN MONTANT DÉDIÉ DE 500 MILLIONS D'EUROS

* L'ACCORD VISE À RENFORCER ET CONSOLIDER L'EMPREINTE INDUSTRIELLE DU CHEMIN DE FER ESPAGNOL, DANS LEQUEL ALSTOM EST UN ACTEUR CLÉ AVEC PLUS DE 3.000 EMPLOYÉS EN ESPAGNE ET UN VOLUME D'ACHATS LOCAUX PRÈS DE 700 MILLION D'EUROS L'AN DERNIER

* DANS LE CADRE DE L'ACCORD SIGNÉ AUJOURD'HUI, CESCE ÉVALUERA L'ÉMISSION DE GARANTIES POUR LE FINANCEMENT À LONG TERME DES PROJETS VERTS D'ALSTOM DANS LES PAYS TIERS

* CES GARANTIES SERONT FOURNIES PAR LA POLICE D'ASSURANCE CRÉDIT ACHETEUR, AVEC UNE ENVELOPPE ANNUELLE MAXIMALE DE 500 MILLIONS D'EUROS