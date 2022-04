Alstom confirme une demande d'arbitrage contre Bombardier

(Reuters) - Le groupe ferroviaire Alstom a confirmé mardi avoir déposé une demande d'arbitrage devant la Chambre de Commerce Internationale relative à son acquisition de Bombardier Transport.

"La demande est dirigée contre Bombardier Inc. et porte sur le manquement à certaines dispositions contractuelles de l'accord de vente en date du 16 septembre 2020," a déclaré Alstom dans un communiqué, sans donner plus de précisions.

"Les procédures d'arbitrage étant confidentielles, Alstom ne fera pas d'autres commentaires pendant cette procédure", a indiqué la société.

À la Bourse de Paris, le titre Alstom était en baisse de 1,1% à 10h00.

Bombardier avait déclaré lundi dans un communiqué avoir reçu un avis de demande d'arbitrage de la part d'Alstom.

"Bombardier a des raisons légitimes de se défendre contre la réclamation d'Alstom et elle a l'intention de le faire avec vigueur," a ajouté le groupe canadien.

Il estime que la procédure pourrait s'étendre sur plusieurs années.

Bombardier a déclaré s'abstenir de commenter davantage la procédure arbitrale à moins d'y être tenu selon les lois applicables.

Alstom a déboursé 5,5 milliards d'euros pour l'acquisition des activités ferroviaires de Bombardier en janvier 2021.

