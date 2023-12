Alstom annonce la finalisation de la syndication de sa ligne de crédit renouvelable

15 décembre (Reuters) - Alstom SA: * FINALISATION DE LA SYNDICATION DE SA LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 2,25 MILLIARDS D'EUROS À 12 MOIS ASSORTIE DE DEUX OPTIONS D'EXTENSION DE SIX MOIS À LA DISCRÉTION D'ALSTOM AUPRÈS D'UN POOL DE 20 BANQUES INTERNATIONALES * L'ÉCHÉANCE DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 2,5 MILLIARDS D'EUROS EST PROLONGÉE JUSQU'EN JANVIER 2029 * L'ÉCHÉANCE DE LA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1,75 MILLIARD D'EUROS EST PROLONGÉE JUSQU'EN JANVIER 2027 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)