Alstom affiche un CA en hausse au 3e trimestre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Alstom a fait état mercredi d'une hausse de 2,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice, citant les bonnes performances de ses activités Services et Systèmes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 4,33 milliards d'euros sur la période octobre-décembre, contre 4,22 milliards d'euros un an plus tôt. Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également fait état de 5,45 milliards d'euros de commandes au T3, en hausse de 5,8% sur variation publiée. La société a confirmé ses objectifs à court et moyen terme. Alstom avait annoncé en novembre dernier envisager une augmentation de capital, des suppressions d'emplois et la vente d'actifs, dans le cadre d'une série d'efforts visant à réduire sa dette et apaiser l'inquiétude des investisseurs. Le groupe indique que "les processus de cession d'actifs progressent" et confirme la fourchette de cessions visant à générer entre 500 millions et 1 milliard d'euros. L'entreprise précise que le plan de réduction de sa dette nette de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025 sera détaillé lors de la publication des résultats annuels, en mai. Au 30 septembre 2023, le groupe a fait état d'une dette nette de 3,43 milliards d'euros. (Gaëlle Sheehan)