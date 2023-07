Alstom affiche un CA en hausse au 1er avec d'importants contrats

(Reuters) - Alstom a fait état mardi d'une hausse de 4,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à hauteur de 4,2 milliards d'euros, en ligne avec les attentes, citant l'obtention de contrats importants. "Au cours du premier trimestre, Alstom a remporté des contrats importants dans l'activité Systèmes aux Philippines et en Roumanie, ainsi qu'un important projet de tramways à Philadelphie, aux Etats-Unis", a commenté dans un communiqué le président-directeur général du groupe, Henri Poupart-Lafarge, dans un communiqué. "L'environnement de marché reste positif avec un large portefeuille d'opportunités pour les trois prochaines années", a-t-il ajouté. Le spécialiste français des équipements ferroviaires a également confirmé ses perspectives annuelles annoncées en mai dernier, à savoir une marge d’exploitation ajustée (Ebit) de 6% et un flux de trésorerie disponible significativement positif pour les douze mois à fin mars 2024. Alstom a également fait état de 3,9 milliards d'euros de commandes au T1, contre 5,6 milliards d'euros sur la même période lors de l'exercice précédent. La société attribue cette différence en grande partie à un contrat d'environ 2,5 milliards d'euros obtenu l'année dernière avec l'opérateur allemand Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg. (Reportage Stéphanie Hamel à Gdansk, édité par Kate Entringer)