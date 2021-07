Alphabet: Le bénéfice trimestriel atteint un record avec le bond de la publicité

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Alphabet, la maison-mère de Google, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels records, alors que ses résultats ont été portés par un bond des revenus publicitaires, davantage de clients s'étant tournés vers le commerce en ligne avec la crise sanitaire du coronavirus.

L'action du groupe a progressé de 5% dans les échanges d'après-clôture à Wall Street, dont les estimations ont été battues aussi bien pour le chiffre d'affaires que pour le bénéfice.

Alphabet a indiqué que les ventes publicitaires de Google ont bondi sur la période avril-juin de près de 70% en rythme annuel, à 50,44 milliards de dollars. Celles de YouTube ont enregistré sur un an une hausse de 83,7% à 7 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel du géant du numérique a progressé dans l'ensemble de 61,6% à 61,88 milliards de dollars, un montant nettement supérieur aux estimations de Wall Street, qui s'attendait à 56,16 milliards de dollars selon des données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net du groupe s'est établi à 18,5 milliards de dollars, battant le précédent record de 17,9 milliards de dollars enregistré sur la période janvier-mars.

