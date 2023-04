Alphabet bat les attentes au T1, annonce un rachat d'actions

Alphabet bat les attentes au T1, annonce un rachat d'actions













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Alphabet a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, grâce au rebond de ses revenus publicitaires et à une demande toujours solide pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"), et a annoncé un programme de rachat d'actions de 70 milliards de dollars. L'action de la maison-mère de Google a grimpé d'environ 4% dans les échanges d'après-clôture. Sur fond de ralentissement économique, les annonceurs sont revenus vers des plateformes phare, comme YouTube et d'autres produits de Google, plutôt que de recourir à des modèles novateurs. Alphabet, dont l'essentiel du chiffre d'affaires dépend de la publicité, a par ailleurs entrepris un contrôle resserré de ses coûts, par crainte d'une récession, et a décidé en janvier de supprimer quelque 12.000 emplois. Le géant technologique a aussi déployé des efforts accrus en matière d'intelligence artificielle (IA) avec l'objectif de rattraper son retard sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft, et sur ChatGPT, produit d'OpenAI. Alphabet a fait état d'un chiffre d'affaires de 69,79 milliards de dollars sur la période janvier-mars, battant le consensus qui ressortait à 68,95 milliards de dollars selon des données Refinitiv. Il a engrangé un bénéfice net de 15,05 milliards de dollars au premier trimestre, contre 16,44 milliards de dollars un an plus tôt. Les ventes publicitaires ont rapporté au groupe 54,55 milliards de dollars, contre 54,66 milliards de dollars sur la même période l'an dernier. S'il s'agit d'un troisième déclin en rythme annuel depuis qu'Alphabet est entré en Bourse, en 2004, il intervient après une chute de 3,6% au dernier trimestre 2022. (Reportage Akash Sriram à Bangalore et Greg Bensinger à San Francisco; version française Jean Terzian)