Allianz paiera 6 Mds$ pour solder le dossier "Structured Alpha", un gérant inculpé

NEW YORK, 17 mai (Reuters) - L'assureur allemand Allianz a accepté de payer environ six milliards de dollars (5,7 milliards d'euros) et l'une de ses filiales de gestion d'actifs aux Etats-Unis plaidera coupable dans le dossier de la faillite de plusieurs fonds coulés par les turbulences financières provoquées en 2020 par la crise du coronavirus, a annoncé mardi le ministère de la Justice américain.

Il a précisé que Gregoire Tournant, l'ex-directeur de la stratégie d'investissement des fonds "Structured Alpha" avait été inculpé d'association de malfaiteurs, fraude boursière, fraude au conseil en investissement et obstruction à la justice.

Allianz s'est engagé à payer 2,3 milliards de dollars d'amende et 3,24 milliards de dédommagements auxquels s'ajoutant 463 millions de confiscations.

Le ministère de la Justice a précisé que le groupe allemand paierait aussi 675 millions de dollars d'amendes au civil pour clore l'enquête ouverte sur le dossier par la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés financiers américains.

Allianz a déclaré que ces montants étaient couverts par les provisions déjà passées au titre de ce litige.

Un avocat de Gregoire Tournant n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Les fonds "Structured Alpha" ont représenté jusqu'à plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion mais leur valeur a fondu de plus de sept milliards lors de la tempête financière mondiale de février-mars 2020, au tout début de la crise du coronavirus.

Des investisseurs, emmenés par un fonds pension des retraités de l'éducation de l'état d'Arkansas, ont engagé plus de 20 procédures judiciaires en accusant Allianz de s'être écarté de sa stratégie de couverture pour tenter de couvrir ses pertes potentielles.

(Reportage Jonathan Stempel à New York, Tom Sims et Alexander Huebner à Munich; version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)