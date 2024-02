Allianz : Le portefeuille immobilier baisse de 6% après réévaluations et cessions

FRANKFURT (Reuters) - Allianz a fait état vendredi d'une baisse de 6,2% de la valeur de son portefeuille immobilier en 2023, l'assureur allemand ayant réévalué certaines de ses participations et en ayant vendu d'autres. Le marché domestique allemand d'Allianz et le marché américain connaissent une forte baisse des prix et de la demande de biens immobiliers commerciaux. Les avoirs immobiliers d'Allianz sont tombés à 58,4 milliards d'euros à la fin de l'année 2023, contre 62,3 milliards un an plus tôt, selon des documents. La part du portefeuille dédiée aux immeubles de bureaux est passée de 52% à 49%, tandis que l'allocation du portefeuille à l'Allemagne et aux États-Unis a légèrement diminué. A lire aussi... Les éléments sur le portefeuille immobilier d'Allianz ont été publiés à l'occasion de l'annonce des résultats trimestriels du groupe. Allianz a déclaré que ses résultats avaient été favorisés par ses activités d'assurance vie et santé, en particulier aux États-Unis et en Italie. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est passé à 2,151 milliards d'euros, contre 1,104 milliard d'euros un an plus tôt, sans toutefois atteindre les 2,186 milliards d'euros prévus par le consensus. À Francfort, le titre Allianz perdait 2,1% à 08h50 GMT. Allianz a affiché un bénéfice d'exploitation de 14,75 milliards d'euros pour 2023 et a déclaré viser un résultat compris entre 13,8 milliards et 15,8 milliards d'euros pour 2024. (Reportage Tom Sims et Alexander Huebner, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)