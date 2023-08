Allianz fait mieux que prévu au T2 avec un bénéfice en hausse de 18%

FRANKFURT (Reuters) - L'assureur allemand Allianz a fait état jeudi d'une hausse de 18% de son bénéfice net au deuxième trimestre, supérieure aux prévisions, profitant d'une volatilité moins importante sur ses marchés. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,337 milliards d'euros pour les trois mois à fin juin, contre 1,977 milliard d'euros sur la même période un an plus tôt. Ce chiffre dépasse les 2,308 milliards d'euros prévus par le consensus d'analystes. (Reportage Tom Sims, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)