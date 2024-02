Allianz double quasiment son bénéfice net au T4 !

FRANKFURT, 23 février (Reuters) - Le groupe allemand Allianz a fait état vendredi d'un bénéfice net au quatrième trimestre près de deux fois supérieur à celui de la même période l'année précédente, soutenu par ses activités d'assurance vie et santé, notamment aux Etats-Unis et en Italie. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,151 milliards d'euros pour les trois mois à décembre, contre 1,104 milliard un an plus tôt. Ce résultat est légèrement inférieur aux 2,186 milliards d'euros prévus par les analystes, selon un consensus. La bonne performance au quatrième trimestre a permis à Allianz d'augmenter son bénéfice net annuel de 33%, à 8,541 milliards d'euros. (Reportage Tom Sims et Alexander Huebner, version française Dagmarah Mackos)