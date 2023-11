Allianz : Bénéfice en baisse au troisième trimestre en raison des sinistres, maintien des prévisions annuelles

Allianz : Bénéfice en baisse au troisième trimestre en raison des sinistres, maintien des prévisions annuelles













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Allianz a fait état vendredi d'un résultat net en baisse de 30% au troisième trimestre, pénalisé par les catastrophes naturelles, mais l'assureur allemand a maintenu ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 2,02 milliards d'euros pour la période de trois mois à fin septembre, contre 2,87 milliards d'euros un an plus tôt et au dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,99 milliard d'euros. Le groupe a qualifié le niveau des sinistres d'"exceptionnellement élevé". Allianz a néanmoins maintenu son objectif d'un bénéfice opérationnel pour 2023 compris entre 13,2 et 15,2 milliards d'euros. Cette baisse contraste avec les gains réalisés par Allianz au cours des trimestres précédents, le groupe s'étant remis des pertes liées à la guerre en Ukraine, à la nervosité des marchés et à la persistance de la pandémie. Les pays de l'Europe continentale, notamment l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, a connu une vague d'inondations et de tempêtes de grêle au cours de l'été. Le ratio combiné d'Allianz - une mesure de la rentabilité de sa division dommages, l'une de ses plus importantes sources de revenus - s'est détérioré pour atteindre 96,2% au troisième trimestre, contre 92,5% l'année précédente. Un résultat inférieur à 100% indique une rentabilité. (Reportage Tom Sims et Christina Amann, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)