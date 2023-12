Allemagne: Volkswagen prendra en charge le bonus à l'achat pour ses véhicules électriques

BERLIN (Reuters) - Les acheteurs de véhicules électriques de Volkswagen verront un bonus à l'achat d'un véhicule électrique récemment retiré par le gouvernement allemand repris par le constructeur automobile, a indiqué le groupe mardi. L'offre s'appliquera aux clients privés en Allemagne qui ont commandé un véhicule éligible de la gamme tout électrique ID avant le 15 décembre, a précisé le groupe allemand. Les véhicules livrés et immatriculés cette année recevront la totalité de la subvention, soit jusqu'à 6.750 euros. Ceux immatriculés entre le 1er janvier et le 31 mars 2024 recevront 4.500 euros, ce qui correspond à la subvention réduite offerte dans le cadre du programme du gouvernement, supprimée dans le cadre de la révision du budget pour 2024. "Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de soutenir le changement de système vers l'électromobilité", a déclaré Imelda Labbé, membre du directoire de la marque Volkswagen en charge du marketing, des ventes et de l'après-vente. Le ministère allemand de l'Economie a brusquement mis fin lundi aux subventions pour l'achat de voitures électriques, abandonnant les projets de subventions jusqu'à la fin de 2024. Les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz et l'opposition conservatrice ont critiqué cette décision, estimant qu'elle nuirait aux constructeurs automobiles allemands, qui ont déjà du mal à baisser leurs prix pour s'aligner sur les concurrents chinois et américains. Stellantis a également déclaré lundi qu'il financerait l'intégralité de la subvention jusqu'au 31 décembre, tout en ajoutant qu'il offrirait ensuite une subvention réduite aux clients qui enregistrent leurs véhicules avant le 29 février. (Rédigé par Miranda Murray et Victoria Waldersee ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)