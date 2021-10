Allemagne : Verts et libéraux se donnent deux jours avant de décider qui soutenir

BERLIN (Reuters) - Les Verts et les libéraux du FDP, qui détiennent la clé d'une future coalition gouvernementale en Allemagne, se sont accordé un temps de réflexion de deux jours avant de décider s'ils soutiennent les sociaux-démocrates ou les conservateurs, a déclaré mardi le co-dirigeant écologiste Robert Habeck.

Les sociaux-démocrates du SPD sont arrivés en tête lors des élections du 26 septembre, mais avec une avance tellement faible sur l'alliance conservatrice CDU/CSU que les deux partis qui se partageaient le pouvoir dans la coalition sortante peuvent espérer former le prochain gouvernement.

L'un ou l'autre doit pour cela constituer une coalition tripartite, une première en Allemagne depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Chaque parti a mené depuis le scrutin des discussions séparées avec les Verts et le FDP, qui ont eux-mêmes discuté entre eux.

"Le FDP et nous-mêmes n'allons certainement pas faire une évaluation d'ensemble (...) Nous allons prendre le temps pour cela aujourd'hui et demain", a déclaré Robert Habeck à la presse à l'issue des discussions entre Verts et conservateurs.

Selon un sondage réalisé pour les chaînes RTL/ntv, 74% des Allemands ne souhaitent pas que le dirigeant conservateur Armin Laschet succède à Angela Merkel à la chancellerie, et préfèrent que la CDU/CSU aille dans l'opposition après avoir passé 16 ans au pouvoir.

(Reportage Paul Carrel et Alexander Ratz, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)