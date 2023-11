Allemagne : Vers un budget supplémentaire et la levée du frein à l'endettement

Allemagne : Vers un budget supplémentaire et la levée du frein à l'endettement













Crédit photo © Reuters

(Bien lire que la suspension du frein à l'endettement a été annoncée par un porte-parole, et non le ministre) BERLIN (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a annoncé jeudi qu'il allait soumettre la semaine prochaine au gouvernement de coalition tripartite un budget supplémentaire pour 2023 afin de mettre fin à la crise provoquée par une décision du Tribunal constitutionnel révoquant l'allocation de certains financements prévus. La proposition comprendra la levée du frein à l'endettement de l'Allemagne pour 2023, a précisé un porte-parole du ministère des Finances. Le Tribunal constitutionnel fédéral a bloqué la semaine dernière la réaffectation de 60 milliards d'euros de fonds inutilisés provenant de la pandémie pour des initiatives vertes et un soutien à l'industrie, mettant dans l'impasse les discussions budgétaires de la coalition du chancelier Olaf Scholz. L'application du frein à l'endettement - une mesure inscrite dans la Loi fondamentale qui limite le déficit budgétaire fédéral à 0,35% du PIB - avait déjà été suspendue entre 2020 et 2022 pour faire face à l'impact de la pandémie de COVID-19. * Bien lire que la suspension du frein à l'endettement a été annoncée par un porte-parole, et non le ministre (Rédigé par Kirsti Knolle, Blandine Hénault pour la version française)