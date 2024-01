Allemagne: Vastes manifestations d'agriculteurs contre une baisse des aides

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les agriculteurs allemands ont entamé lundi une semaine de manifestations nationales en bloquant des routes pour protester contre la suppression programmée de certaines aides au secteur dans le cadre des efforts du gouvernement pour combler un trou dans le budget fédéral. Des images diffusées en ligne montrent des convois de tracteurs et de camions, certains ornés de banderoles sur lesquelles on peut lire "Pas d'agriculteurs, pas de nourriture, pas d'avenir". À Berlin, une file de dizaines de tracteurs a bloqué l'avenue menant à la porte de Brandebourg. La police a déclaré que des routes et des bretelles d'accès aux autoroutes avaient été bloquées en de nombreux endroits dans tout le pays, provoquant des embouteillages à l'heure de pointe lundi matin. Les agriculteurs ont promis de bloquer les principaux axes routiers et logistiques pendant une semaine pour dénoncer la fin d'allègements fiscaux, qui, selon eux, mènera à la faillite de nombreuses exploitations agricoles. Ce blocage coïncide avec un appel à la grève cette semaine de la part du syndicat des conducteurs de train GDL, qui menace de perturber davantage les transports en Allemagne à partir de mercredi. Joachim Rukwied, chef du syndicat agricole DBV, a demandé l'appui de la population dans une interview publiée lundi. "Nous ne voulons pas perdre le soutien et la solidarité que nous avons reçus d'une grande partie de la population", a-t-il déclaré au magazine Stern, tout en ajoutant que les agriculteurs "n'accepteront pas les hausses d'impôts prévues pour le secteur agricole". Il a également mis en garde les militants d'extrême droite contre toute tentative de récupération politique, une préoccupation partagée par la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, qui a déclaré que les autorités surveillaient la situation. La mobilisation des agriculteurs a déjà amené la semaine dernière la coalition du chancelier Olaf Scholz, qui s'efforce de finaliser un budget pour 2024 retardé par une décision de la Cour constitutionnelle, à apporter des changements inattendus à son projet, notamment en étalant la réduction des subventions à l'agriculture. Plutôt que de supprimer en une fois l'allègement fiscal accordé aux agriculteurs sur le diesel, la subvention sera réduite de 40% cette année, de 30% en 2025 et prendra fin à partir de 2026. Le gouvernement a également renoncé à supprimer le traitement préférentiel accordé sur la taxe sur les véhicules pour la sylviculture et l'agriculture. Le DBV juge cependant ces changements insuffisants et a maintenu ses appels à manifester. (Reportage Andreas Rinke, rédigé par Maria Sheahan et Miranda Murray ; version française Kate Entringer)