Allemagne : Une voiture percute des piétons à Trèves, deux morts

BERLIN (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessées mardi après avoir été percutées par une voiture dans le centre piéton de Trèves, dans l'ouest de l'Allemagne, ont annoncé le maire et la police de la ville.

La police a fait état dans un premier temps de deux morts, comme le maire, avant d'évoquer de manière plus floue plusieurs morts et blessés. Un porte-parole a par la suite précisé qu'il y avait plus de 10 blessés.

Elle a annoncé l'arrestation du conducteur d'un véhicule, un homme de 51 ans habitant la région, proche du Luxembourg.

On ignore pour l'instant les raisons qui ont poussé l'automobiliste à venir en voiture dans une zone piétonne et à percuter des passants.

"Il y a un automobiliste qui a foncé comme un fou dans la ville. Nous avons deux morts dont nous sommes certains et jusqu'à 15 blessés dont certains ont les blessures les plus graves", a dit le maire Wolfram Leibe à la chaîne de télévision locale SWR.

"Je viens juste de traverser le centre-ville à pied et c'était juste horrible. Il y avait une basket par terre et la fille à qui elle appartient est morte", a-t-il ensuite déclaré au cours d'une conférence de presse, les larmes l'empêchant de parler plus longtemps.

Un témoin cité par le journal Trierischer Volksfreund a dit avoir vu un Range Rover de couleur foncée, avec un numéro d'immatriculation local, passer à grande vitesse, projetant des piétons en l'air au milieu des cris de panique.

Les autorités municipales ont demandé aux habitants d'éviter le centre de la ville, où des policiers vêtus de gilets pare-balles et armés de fusils ont été déployés avec les secours.

"Ce qui s'est passé à Trèves est choquant. Nos pensées vont aux proches des victimes, aux nombreux blessés et à tous ceux qui ont actuellement pour mission de prendre soin des victimes", a écrit Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel, sur Twitter.

L'Allemagne a renforcé la sécurité des zones piétonnes après un attentat en 2016 à Berlin, où un camion avait foncé sur un marché de Noël, faisant 12 morts et des dizaines de blessés.

